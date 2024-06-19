MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahıs yakalandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.
MSB'nin resmi X hesabından Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan beşi terör örgütü mensubu dokuz şahsın yakalandığı açıklandı. MSB'nin açıklaması şöyle:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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