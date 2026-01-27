Apikam'da Kent Söyleşileri "Mübadil Hayatlar" ile Devam Ediyor

(İZMİR) - Ahmet Pirişitina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) Kent Söyleşileri, "Mübadil Hayatlar" oturumuyla devam edecek. Söyleşi, mübadelenin 103. yıl dönümü olan 30 Ocak'ta Dr. Nuri Adıyeke ve Dr. Mert Kaya'nın katılımıyla düzenlenecek.

APİKAM, 2026'nın ilk Kent Söyleşisini "Mübadil Hayatlar" oturumuyla 30 Ocak Cuma saat 18.00'de düzenliyor. 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadele anlaşmasının 103'üncü yıl dönümünde APİKAM Konferans Salonu'nda yapılacak söyleşinin konukları; Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Nuri Adıyeke ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sosyolog olarak görev yapan Dr. Mert Kaya olacak. Söyleşinin moderatörlüğünü ise APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı yapacak.

Mübadeleye katılamayanlar da konuşulacak

Dr. Nuri Adıyeke, "Mübadele ile Göçen Dil: Girit Türklerinde Anadil Bellek İlişkisi" başlığıyla konuşma yapacak. Adıyeke, mübadeleyle Girit'ten Türkiye'ye gelenlerin dil ve kültür bağlamında yaşadıkları sorunlar üzerinde duracak. Dr. Mert Kaya ise mübadele sürecinde yaşanan sorunlara farklı bir pencereden bakarak "Mübadelenin (1923-24) Belleği: Müslümanlaş(tırıl)mış Rumlar'da Bellek ve Kimlik İlişkisi" doktora tezi odağında "Mübadelenin Öteki Belleği: Kalanlar" başlıklı bir konuşma yapacak. Mert Kaya, "Anadolu'dan zorunlu göçü talep edilen fakat bir şekilde Mübadeleye katıl(a)mayan ve zaman içerisinde Müslümanlaş(tırıl)an Rumlar" hakkında bilgi sunacak.