Mudanya 6. Kitap Fuarı 'Değişim' Temasıyla Açıldı - Son Dakika
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Mudanya 6. Kitap Fuarı 'Değişim' Temasıyla Açıldı

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Mudanya'da düzenlenen 6. Kitap Fuarı, 'Değişim' temasıyla kapılarını açtı. Açılış oturumunda Açık Radyo Yayın Yönetmeni Ömer Madra, 'İklimi Değil Sistemi Değiştirmeliyiz' söyleşisiyle kitapseverlerle buluştu. Fuar, yeni bakış açıları ve yaratıcı fikirlerin paylaşıldığı bir platform oldu.

24.08.2024 12:05  Güncelleme: 12:19
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(BURSA) - Mudanya 6. Kitap Fuarı, bu yıl "Değişim" temasıyla kapılarını açtı. Mütareke Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılış oturumunda Açık Radyo Yayın Yönetmeni Ömer Madra, "İklimi Değil Sistemi Değiştirmeliyiz" söyleşisiyle kitapseverlerle buluştu.

Mudanya Belediyesi tarafından "Değişim/Yeni Bir Bakış Yeni Bir Anlayış" temasıyla Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen fuarın açılışına, Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Açık Radyo Yayın Yönetmeni Ömer Madra ve çok sayıda kitapsever katıldı.

"Değişim, bir kavram değil, bir gerekliliktir"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bu fuar, sadece kitapların ve yazarların buluşma noktası değil, aynı zamanda toplumumuzun geleceğine dair derin düşüncelerin, yeni bakış açılarının ve yaratıcı fikirlerin de yeşerdiği bir platformdu. Burada, değişimin itici gücü olan kitaplar aracılığıyla, yeni bir Türkiye için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Hep birlikte, daha adil, özgür ve barışçıl bir geleceğin temel taşlarını döşeyeceğiz" diye konuştu.

Geçen günlerde yaşama veda eden usta tiyatrocu Genco Erkal'ın da anıldığı tören, farklı bir açılışa sahne oldu. Geleneksel kurdele kesme töreni yerine özel olarak tasarlanmış dev bir kitabın kapağı açıldı ve içindeki balonlar gökyüzüne ulaştı. Tören sonrası konuklar hep birlikte stantları gezdi.

Ömer Madra, iklim krizinin boyutlarını değerlendirdi

Açılışının ardından fuar süresince her akşam gerçekleştirilecek "Değişim Söyleşileri"nin ilk konuğu, Açık Radyo Yayın Yönetmeni ve İklim Aktivisti Ömer Madra oldu. "İklimi Değil Sistemi Değiştirmeliyiz" konulu söyleşiyle kitapseverle bir araya gelen Madra, sıcaklık artışlarının gelecek yıllarda çok daha fazla can alacağını belirterek, iklim krizinin boyutlarını değerlendirdi. İklim değişikliğine neden olan temel unsurun petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yaygın bir şekilde kullanımı olduğunu belirten Madra, "İnsan soyu iklim değişikliği sebebiyle tükenmektedir. Bunu engellemek için insanoğlunun yenilenebilir enerji kullanımına geçmesi gerekmektedir" dedi.

Söyleşinin ardından Madra'ya teşekkür eden Başkan Dalgıç, kendisine "Özgür Düşüncenin Sesi" plaketi ile zeytin fidanı hediye etti. Açılış etkinliğinin sonunda ise gençlerden oluşan "Grup Black Ebony" sevilen şarkıları seslendirdi.

Mudanya 6. Kitap Fuarı \'Değişim\' Temasıyla Açıldı
Kaynak: ANKA

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