Mudanya'da Güvenli Kent Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Mudanya'da Güvenli Kent Protokolü İmzalandı

Mudanya\'da Güvenli Kent Protokolü İmzalandı

Mudanya Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Bursa Şubesi arasında imzalanan 'Güvenli Kent, Güvenli Yaşam' iş birliği protokolü, yapısal projelerin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Protokol, deprem ve doğal afetler karşısında Mudanya'nın dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

19.11.2024 14:42  Güncelleme: 14:46
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Bursa Şubesi arasında "Güvenli Kent, Güvenli Yaşam" iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yapısal projeler, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) tarafından kontrol edilecek.

Mudanya'yı deprem başta olmak üzere olası doğal afetlere karşı dayanıklı ve güvenli bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, yapısal projelerin kontrol edilmesine yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesinin hedeflendiği "Mudanya'da Güvenli Kent, Güvenli Yaşam" iş birliği protokolü Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde bürokrasinin azaltılması, yapılarda can ve mal güvenliğinin sağlanması, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuata, bilimsel esaslara ve mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yapı ruhsatı gerektiren tüm statik, çelik, betonarme, ahşap vb. projelerin yürürlükte bulunan ilgili kanunlara, yönetmeliklere, genelgelere ve protokol hükümlerine göre İnşaat Mühendisleri Odası incelenmesini kapsıyor.

"Bilimin ışığında attığımız adımlarla Mudanyamızı güvenli hale getireceğiz"

Deprem gerçeğini unutmadıklarını ve güvenli bir Mudanya yaratmanın öncelikleri olduğunu belirten Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Kentimizi yönetirken ve geleceğe hazırlarken bilimi referans almak zorundayız. Afet riski taşıyan yapı stokunu hızla dönüştürebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Meslek odalarının tecrübelerinden de yararlanacaklarını söyleyen Başkan Dalgıç, "Halkımızla barış içinde ve bilimin ışığında attığımız adımlarla Mudanyamızı güvenli hale getireceğiz. Protokole katkı sağlayan Odamıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Akademik odalarla yapılan protokollerin önemine değinen İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem ise "Kentlerimizde nitelikli ve depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi için Oda olarak gerekli her türlü teknik destek ve iş birliğini gerçekleştirmeye hazırız. Ortak akıl sürecini önemseyen ve bu bağlamda harekete geçen Mudanya Belediyemizi tebrik ediyor, gerçekleştireceğimiz çalışmaların Mudanya için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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