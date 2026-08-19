Mudanya'da Yangınla Mücadele
Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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