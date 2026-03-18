BOLU'nun Mudurnu ilçesinde tek katlı ahşap yapı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Sarpıncık köyü Ekincik Mahallesinde Harun Cengiz'e ait boş olan tavuk kümesinin yanında bulunan tek katlı ahşap evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve orman işletme şefliğine ait arazözler sevk edildi. Yangında tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Ahşap Ev Yangında Kül Oldu - Son Dakika
