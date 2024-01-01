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Mudurnu'da trafik kazası: Yaralanan olmadı, araçlarda hasar meydana geldi - Son Dakika
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Mudurnu'da trafik kazası: Yaralanan olmadı, araçlarda hasar meydana geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Büyükcami Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Y.T. idaresindeki 34 SL 852 plakalı otomobil ile Y.T. yönetimindeki 81 BJ 745 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Mudurnu\'da trafik kazası: Yaralanan olmadı, araçlarda hasar meydana geldi
01.01.2024 - 16:17,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazası hasara neden oldu.

Büyükcami Mahallesi'nde seyreden Y.T. idaresindeki 34 SL 852 plakalı otomobil, eski hastane mevkisindeki köprü geçişinde karşı yönden gelen Y.T. yönetimindeki 81 BJ 745 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA
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