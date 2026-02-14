Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akçaova'da Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde hayvan barınağı ve TOKİ yolunu kapsayan yol yatırımını başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Akçaova Mahallesi ile Yeşilyurt Mahalle yolu ayrımından hayvan barınağına kadar uzanan bin 100 metrelik güzergahta kapsamlı bir yol yapım çalışmasına başladı. İmzalanan protokol kapsamında bölgede üstyapı düzenlemeleri etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde yol güzergahında zemin düzenleme, plentmix temel serimi ve binder BSK asfalt uygulaması yapılacak. Ayrıca kaldırım imalatları da tamamlanarak yolun hem araç hem de yaya güvenliği açısından daha konforlu hale getirilmesi sağlanacak.

Hayvan barınağına, TOKİ konutlarına ve mahalle yerleşimine ulaşımı kolaylaştıracak proje ile bölgedeki trafik güvenliğinin artırılması ve yol standardının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akçaova Mahallesi modern ve dayanıklı bir ulaşım altyapısına kavuşacak.

"TOKİ konutlarına ve hayvan barınağına erişimi daha güvenli hale getireceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent genelinde ulaşım yatırımlarını planlı ve koordineli şekilde sürdürdüklerini belirtti. Aras, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Akçaova Mahallemizde başlattığımız bu çalışma ile hem TOKİ konutlarına hem de hayvan barınağına erişimi daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz. İlçelerimizde ihtiyaç önceliğine göre yatırımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Aras ayrıca, yol yatırımlarının yalnızca ilçe merkezleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayarak 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL bütçe ile 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ve 440 bin metre yol bakım-onarım çalışmasını tamamlayacaklarını ifade etti. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışması yapmayı planladıklarını belirten Aras, "Muğla'nın 13 ilçesinde ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve uzun ömürlü hale getirmek için yatırım programımızı kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.