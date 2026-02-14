Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akçaova'da Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akçaova'da Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor

14.02.2026 13:16  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi’nde hayvan barınağı ve TOKİ yolunu kapsayan yol yatırımını başlattı.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde hayvan barınağı ve TOKİ yolunu kapsayan yol yatırımını başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Akçaova Mahallesi ile Yeşilyurt Mahalle yolu ayrımından hayvan barınağına kadar uzanan bin 100 metrelik güzergahta kapsamlı bir yol yapım çalışmasına başladı. İmzalanan protokol kapsamında bölgede üstyapı düzenlemeleri etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde yol güzergahında zemin düzenleme, plentmix temel serimi ve binder BSK asfalt uygulaması yapılacak. Ayrıca kaldırım imalatları da tamamlanarak yolun hem araç hem de yaya güvenliği açısından daha konforlu hale getirilmesi sağlanacak.

Hayvan barınağına, TOKİ konutlarına ve mahalle yerleşimine ulaşımı kolaylaştıracak proje ile bölgedeki trafik güvenliğinin artırılması ve yol standardının yükseltilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Akçaova Mahallesi modern ve dayanıklı bir ulaşım altyapısına kavuşacak.

"TOKİ konutlarına ve hayvan barınağına erişimi daha güvenli hale getireceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kent genelinde ulaşım yatırımlarını planlı ve koordineli şekilde sürdürdüklerini belirtti. Aras, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Akçaova Mahallemizde başlattığımız bu çalışma ile hem TOKİ konutlarına hem de hayvan barınağına erişimi daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz. İlçelerimizde ihtiyaç önceliğine göre yatırımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Aras ayrıca, yol yatırımlarının yalnızca ilçe merkezleriyle sınırlı kalmadığını vurgulayarak 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL bütçe ile 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ve 440 bin metre yol bakım-onarım çalışmasını tamamlayacaklarını ifade etti. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışması yapmayı planladıklarını belirten Aras, "Muğla'nın 13 ilçesinde ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve uzun ömürlü hale getirmek için yatırım programımızı kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Menteşe, Akçaova, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akçaova'da Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:41:10. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akçaova'da Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.