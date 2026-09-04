Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas\'ta 132 mahalle muhtarıyla toplantılarını tamamladı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Milas'ta düzenlediği 1, 2, 3 ve 4. Bölge Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları tamamlandı. Dört ayrı toplantıda 132 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mahallelerin ihtiyaç, talep ve önerilerini doğrudan dinledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla iş birliğini güçlendirmek ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek amacıyla Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları'nı sürdürüyor. Bu kapsamda Milas'ta gerçekleştirilen 1, 2, 3 ve 4. Bölge Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları tamamlandı.

Toplam 132 mahalle muhtarının katıldığı toplantılarda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve Büyükşehir Belediyesi'nden talepler ele alındı.

BÜYÜKŞEHİR'İN İLGİLİ BİRİMLERİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Dört toplantıya İlçe Hizmetleri 2. Bölge Daire Başkanı Erhan Çetinkaya, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Muhtarlık İşleri Dairesi ve Ulaşım Dairesi başkanları ile ilgili müdürlüklerin temsilcileri katıldı.

Toplantılarda Milas'ın 132 mahallesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri muhtarlar aracılığıyla doğrudan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine aktarıldı. Muhtarların ilettiği talepler ilgili daire başkanlıkları ve müdürlükler tarafından değerlendirilirken yapılabilecek çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlar Koordinasyon Toplantıları ile mahallelerde yaşanan sorunların ve ihtiyaçların doğrudan yerel temsilcilerden alınması, taleplerin ilgili birimlere hızlı şekilde ulaştırılması ve çözüm süreçlerinin koordineli yürütülmesi amaçlanıyor.

"MUHTARLARIMIZ MAHALLELERİMİZİN SESİ, BİZİM SAHADAKİ EN GÜÇLÜ PAYDAŞIMIZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin hizmetlerin doğru ve hızlı şekilde vatandaşlara ulaşmasında büyük önem taşıdığını belirterek, "Muhtarlarımız mahallelerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini en yakından bilen, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprüdür. Milas'ta 132 mahalle muhtarımızla gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarımızda talepleri doğrudan dinliyor, ilgili birimlerimizle birlikte çözüm yollarını değerlendiriyoruz. Bizim yönetim anlayışımızda hizmeti masa başından değil, sahadan gelen ihtiyaçlara göre planlamak var. Muhtarlarımızdan gelen her talebi kayıt altına alıyor, önceliklerimiz doğrultusunda çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.