Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 'Hayatımın Ustasıyım' Projesi Tamamlandı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan "Hayatımın Ustasıyım" eğitim programının son aşaması da boyama eğitimi ile tamamlandı. Kadın emeğinin ve gücünün farkında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki her kadın, kendi hayatının ustasıdır" dedi.

Kadınların istihdamını artırmayı ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik başlatılan "Hayatımın Ustasıyım" projesi tamamlandı. 8 hafta süren program kapsamında kadınlar hem mesleki beceriler kazandı hem de günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri pratik bilgileri öğrendi.

"Her kadın kendi hayatının ustasıdır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların toplumda daha aktif ve güçlü bireyler olmaları için yanlarında olmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kadın emeğinin ve gücünün farkındayız. 'Hayatımın Ustasıyım' projesi sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda kadınların hayatlarına dokunan, onlara yeni fırsatlar sunan 8 haftalık bir yolculuktu. Kadınlarımız hem meslek öğrendi hem de günlük yaşamda işlerine yarayacak bilgiler edindi. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki her kadın, kendi hayatının ustasıdır" dedi.

"Eğitimlerimize yıl boyunca devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Biriminde görevli Yasin İstenci ise "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın kadınlara verdiği değer çerçevesinde gerçekleştirilen Hayatımın Ustasıyım projesinin son aşamasını boyama eğitimi ile tamamladık. Ahşap atölyesi elektrik, tesisat ve inşaat birimlerimizde teori ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdik. 8 hafta süren eğitimlerimizde vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi nedeniyle bu eğitimlerimize yıl boyunca devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bu eğitimler benim için çok verimli oldu"

'Hayatımın Ustasıyım' projesine katılan kadınlar da duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Füsun Demircan: "Eğitimler marangozluk ile başladı ardından tesisat, elektrik ve boyacılık eğitimleri ile devam etti. Ev içerisinde yapabileceğimiz tadilat ve tamirat işleriyle ilgili bilgi edindik. Büyükşehir Belediyesine bu anlamda bir teşekkür borçluyuz. Kadınlara yönelik bu eğitimler bizim için çok önemli."

-Kadriye Atabey: "Bu eğitimler benim için çok verimli geçti. Hem sosyalleştik hem de hayatta kolay olan sorunların çözümlerini öğrendik. İlk önce marangozluk eğitimi ile başladık ardından elektrik atölyesi ve boyama atölyesine katıldık."

-Cansu Karababa: "Hayatımın Ustasıyım projesini Büyükşehir Belediyemizin duyuru sayfasında gördüm. Hemen başvurdum ve 8 hafta boyunca eğitimlere katıldım. Marangozluk eğitiminde sokak hayvanları için kedi evi yaptım. Bu eğitimler benim için çok verimli oldu. Evde yapamadığım ufak tefek işler vardı. Ustaya ihtiyacımız olan durumlar vardı. Eğitimler ile onları öğrendim. Eğitimlerden gayet memnun kaldım devamını da bekliyoruz."