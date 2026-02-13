Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Köyceğiz'de Sel Sonrası Üreticiye Destek - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Köyceğiz'de Sel Sonrası Üreticiye Destek

13.02.2026 15:03  Güncelleme: 17:22
Köyceğiz ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, zarar gören sera alanları için tespit çalışmaları yaparak, üreticilere teknik destek ve bitki besleme kiti yardımı sağlamaya başladı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören sera alanlarında zarar tespit çalışmalarını tamamladı, üreticilere yönelik destek sürecini başlattı.

Köyceğiz ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köyceğiz, Beyobası ve Pınar Mahalleleri'nde selden etkilenen sera alanlarında, yerinde zarar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, özellikle domates başta olmak üzere, çilek ve biber üretimi yapılan seralarda su baskınına bağlı zararlar tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zarar gören üreticilerle sahada bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi. Yapılan incelemeler doğrultusunda, üretimin yeniden sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla üreticilere teknik destek sağlandı ve bitki besleme kiti desteği uygulamaya alındı.

Zarar gören üreticilere yönelik destek kapsamında toparlanma sürecinin hızlandırılması amacıyla gerekli uygulamalara ilişkin yönlendirme yapılırken, bitki besleme kitleriyle üreticilerin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşullarının tarımsal üretim üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla bölgede izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürecek.

"Üreticimizin Emeği, Bu Kentin Geleceğidir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşanan afetin ardından üreticilerin yalnız bırakılmadığını  belirterek, şunları söyledi:

"Muğla bir tarım kenti. Üreticimizin emeği, bu kentin geleceğidir. Sel felaketinden etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teknik ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri yaptı ve üretimin yeniden sağlıklı şekilde devam edebilmesi için destek sürecini başlattı. Amacımız, üreticimizin kaybını en aza indirmek ve üretimin sürekliliğini sağlamak. Zor zamanlarda dayanışmayı büyütmeye, tarımı ve üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

