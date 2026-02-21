Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan İlçesine Yatırımlarını Sürdürüyor

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Pazaryeri'nde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. 17 milyon 305 bin TL yatırımla yürütülen proje ile pazaryeri modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Yatağan'da sürdürülen yatırımlar ve projeler sahada değerlendirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ile ilçede devam eden çalışmaları inceledi. Heyet, incelemeler öncesinde Yatağan Belediyesi'ni ziyaret ederek iki belediyenin iş birliğiyle ilçede hayata geçirilen ve planlanan projeleri ele aldı. Pazaryeri bakım, onarım ve dönüşüm projesinin yanı sıra Halk Et, Halk Ekmek ve Halk Su noktaları, kültür merkezi çalışmaları, Garaj Kavşağı'nın yeniden ulaşıma açılması, yeni kreş projesi, tematik park, otogarın taşınması, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Otizm/Alzheimer Merkezi ile mesire alanı düzenlemeleri başlıklarında değerlendirmelerde bulunuldu.

Serinletme sistemleri kurulacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan Pazaryeri'nde yürütülen çalışmalar kapsamında alan çatıdan zemine kadar baştan sona yenileniyor. Proje ile pazaryerinin çatı yüksekliği artırılarak daha ferah bir kullanım sağlanacak, yaz aylarında vatandaşların konforlu alışveriş yapabilmesi amacıyla serinletme sistemleri kurulacak. Mevcut çelik yapı ilave kolonlarla güçlendirilirken çatı örtüsü sandviç panellerle yenilenecek. Çalışmalar çerçevesinde iş yerlerinde doğrama ve kepenk imalatları yapılacak, iç ve dış cephelerde sıva ve boya tadilatları gerçekleştirilecek. Pazaryeri zeminine çelik hasırlı saha betonu dökülerek dayanıklılık artırılacak; temizlik sırasında oluşan yıkama sularının tahliyesi için drenaj kanalları imal edilecek.

"Hizmet yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Toplantının ardından Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, Başkan Mesut Günay ve beraberindeki teknik heyet, Yatağan Pazaryeri başta olmak üzere ilçede devam eden yatırımları sahada inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Yılmaz, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın öngörüleri ve vizyonu doğrultusunda, ilçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretiyoruz. Yatağan Pazaryeri'nde yürüttüğümüz bu kapsamlı yenileme çalışmasıyla hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuyoruz. Yatağan Belediye Başkanımız Mesut Günay ile yerinde incelediğimiz bu projeler Muğla'mızın her ilçesinde olduğu gibi Yatağan'da da modern altyapı ve nitelikli hizmet yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı oluşturuyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuya ilişkin, "İlçelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yatağan Pazaryeri'nde sürdürdüğümüz yenileme çalışmalarıyla hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı oluşturuyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde olduğu gibi Yatağan'da da modern altyapı ve nitelikli hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.