Muğla'da bir uçak su alırken battı - Son Dakika
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Muğla'da bir uçak su alırken battı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bafa Gölü'ne su almak için gelen bir uçağın nedeni belirsiz bir şekilde battığını açıkladı. Olayda 2 pilot ve bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Durumları iyi olan kurtulanlar hastanede tedavi altına alındı. Aynı gün Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınları ise kontrol altına alındı.

14.06.2024 19:01
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battığını belirterek, "Burada 2 pilot, bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi." dedi.

Vali Akbıyık, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 pilot ve orman memuru ile Milas'taki orman yangınında dumandan etkilenen 3 orman işçisini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün Muğla'nın yanı sıra Aydın'ın Didim ilçesinde de bir orman yangını vardı. Su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battı ve burada 2 pilot ve bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi."

Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde bugün orman yangınları çıktığını ve yangınların söndürüldüğünü belirten Akbıyık, Milas ilçesindeki yangına ekiplerin 10 dakika içerisinde havadan ve karadan müdahale ettiklerini ve 14 haneyi boşalttıklarını kaydetti.

Akbıyık, Milas'taki yangına 10 hava aracı, 64 arazöz, 184 işçinin müdahalesiyle yangının söndürldüğünü ve 48 hektarlık tarım arazisi ve ormanın zarar gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA

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