Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Elcik Mahallesi Dalaman Barajı'na yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 arazöz, ilk müdahale aracı ile orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, yayılmadan söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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