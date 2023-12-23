 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'da Görsel Sanatlar Öğretmeni Çakıl Sanatıyla Eserler Yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da Görsel Sanatlar Öğretmeni Çakıl Sanatıyla Eserler Yaratıyor

Fethiye ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olan Oğuz Onay Çerçi, sahilden topladığı çakıl taşlarını birleştirerek sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Çerçi, çakıl taşlarını insan, hayvan ve aile kompozisyonları oluşturarak panolara aktarıyor ve eserlerine İngilizce ve Türkçe yazılar ekliyor. Eserleri dünyanın birçok ülkesine gönderen Çerçi, sanatın maliyetli olmadığını ve doğadaki atık malzemelerden eserler üretilebileceğini vurguluyor.

Muğla\'da Görsel Sanatlar Öğretmeni Çakıl Sanatıyla Eserler Yaratıyor
23.12.2023 - 11:13,  Güncelleme: 11:17
Abone Ol

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan ve hobi olarak "çakıl sanatı" (pebble art) ile ilgilenen Oğuz Onay Çerçi, sahilden topladığı küçük taşları birleştirerek sanat eserleri ortaya çıkarıyor.

Yıllarca hobi olarak resim ve seramik gibi farklı sanat dallarıyla uğraşan Çerçi, 6 yıl önce Fethiye'ye tayin oldu. Hobilerini sürdürmek için atölye kuramayan Çerçi, sahilde gördüğü şekilli taşları toplamaya başladı.

Evinin mutfak masasında "çakıl sanatı" çalışmalarına başlayan Çerçi, çakıl taşlarını birleştirerek insan, ayak, hayvan, aile gibi kompozisyonlar oluşturdu. Çerçi, küçük panoya aktardığı eserlerine İngilizce ve Türkçe yazılar yazarak anlam kazandırdı.

Sanatını öğrencilerine de öğreten Çerçi, AA muhabirine, 29 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca sanattan kopmadığını, değişik tekniklerde farklı çalışmalar ürettiğini söyledi.

Birçok sanat dalıyla ilgili maliyetlerin artmasıyla daha ucuz sanat dalları arayışına girdiğini anlatan Çerçi, "İçimdeki sanat aşkı boş durmama izin vermedi. Bir şeyler üretmek istedim. Doğada bulduğum çakıl taşları, maliyetsiz. Topladığım çakıl taşlarını sanat formuna dönüştürmek istedim. Bu ve benzeri çalışmalar başka ülkelerde de var. Ben de bunu kendime göre uyarlamaya karar verdim. Aldığım grafik sanatı eğitimiyle taşların yanına ruhuna uygun yazılar yazdım. Taşın dokusuna uygun yazı formları bularak küçük taşınabilir çerçevelere eser ortaya koydum." diye konuştu.

Çerçi, eserlerin ortaya çıkmasıyla görenlerin beğenisini topladığını, kendisinin de gelen isteklerle sanatını geliştirdiğini dile getirdi.

" Brezilya'dan Norveç'e, Kanada'dan Özbekistan'a kadar eserlerimi yolladık"

Özel siparişler de aldığını ifade eden Çerçi, şunları kaydetti:

"Dünyanın hemen hemen birçok ülkesine, Brezilya'dan Norveç'e, Kanada'dan Özbekistan'a kadar eserlerimi yolladık. İlgiden dolayı çok memnunum. Türkiye'de genellikle taşlar boyanıyor. Taşı boyadığımızda taşın ruhundan uzak kalındığını düşünüyorum. Ben var olan taşın doğal rengi ve biçimini kullanıyorum. Zaman zaman atölye çalışmalarında öğrencilerime de bunu öğretiyorum. Evin bir köşesinde bunun yapılabileceğini öğrencilerime de gösterdim."

İnsanların, maliyetli olduğu ve karşılık bulmadığı düşüncesiyle sanattan uzak durduklarını dile getiren Çerçi, "Resim öğretmeni olup resim yapmayı bırakan arkadaşlarımız bile var. Bence resim sadece boya ve tuvalden ibaret değildir. Doğadaki atık malzemelerden sıfır maliyetli ya da çok düşük maliyetle eserler üretebileceğimizi gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fethiye, Muğla, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Görsel Sanatlar Öğretmeni Çakıl Sanatıyla Eserler Yaratıyor - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:41:01. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Görsel Sanatlar Öğretmeni Çakıl Sanatıyla Eserler Yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement