Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalbinde sorun bulunan 2 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce 35 haftalık olarak dünyaya gelen bebeğe, kalbinde yaşanan sorun nedeniyle ileri yoğun bakım tedavisi uygulanmasına karar verildi.
Doktorların tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine karar verdiği bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talebinde bulunuldu.
Talebin olumlu karşılanması üzerine İzmir'den havalanan ambulans uçak, Milas- Bodrum havalimanına indi.
Ambulansla tedavi gördüğü hastaneden havalimanına getirilen bebek, uçağa alınarak İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Kalbinde Sorun Bulunan Bebek Ambulans Uçakla İstanbul'a Sevk Edildi - Son Dakika
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, 36 şahıs 5 yıla kadar hapis cezasıyla, 5 şahıs 5-10 yıla kadar hapis cezasıyla, 4 şahıs 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla, 107 şahıs ise ifadeye yönelik aranıyordu. Toplamda 152 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren ve bahis oynatan 2 kişiye toplamda 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonda ele geçirilen ekipmanlarla birlikte horoz dövüşü yaptıranlara ceza kesilirken, bahis oynayan 9 kişiye de ayrıca 72 bin 257 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar hızla devam ediyor. Binada 13 peron bulunacak ve çatı, sıva, mekanik ve elektrik imalatları sürüyor. Terminal binası, toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak.
Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde bulunan atıl durumdaki bir çadırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çadır kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın coğrafi işaretli lezzeti olan çiğ köfte, ramazanda iftar sofralarının aranan lezzeti olmaya devam ediyor. Adıyamanlılar tarafından evlerde hazırlanan çiğ köfte, son yıllarda bu alanda üretim yapan işletmelerin artmasıyla yurdun dört bir yanında tüketilmeye başlandı. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, çiğ köftenin sektör haline geldiğini belirtti. İftar sofralarında sık sık yer alan çiğ köfte, Türkiye'nin tüm illerine gönderilip tüketiciye taze şekilde sunuluyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde, DSİ sulama kanalında hareketsiz bir kadının bulunduğu ihbarı üzerine yapılan kontrollerde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin, 70 yaşındaki Seyide Cirit'e ait olduğu tespit edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde havalandırmak için dükkanının önüne çıkardığı süs bitkisinin çalındığını fark eden esnaf, hırsıza seslenerek görüntülerle suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen esnaf, bitkinin kimliği belirsiz bir kadın tarafından köklenerek çalındığını tespit etti. Esnaf, çalınan bitki ve içerisindeki değerli taşların geri getirilmesini istedi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Boydak'ın, örgütün mali ayağında yer aldığı iddia ediliyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bir otomobilin lastik, jant, akü ve stepnesinin çalınması ihbarı üzerine yapılan araştırmada, hırsızlık olayının şüphelisi olan ve 14 adet suç kaydı bulunan Y.A. isimli şahıs, Vezirhan beldesinde yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan kontrolde, ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?