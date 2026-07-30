Muğla'da Orman Yangını: Ev ve Araçlar Yandı
Seydikemer'deki orman yangınında 1 ev, 1 traktör ve 1 motosiklet yanarken, bölge sakinleri müdahale ediyor.
1 EV, 1 TRAKTÖR VE 1 MOTOSİKLET YANDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürürken; Çatak Mahallesi'nde 1 ev, 1 traktör ve 1 motosiklet yandı. Dereköy Mahallesi'nde yer yer parlamalar meydana gelirken, bölge sakinleri kovalar, su şişeleri ve su tankerleri ile müdahalede bulunarak alevlerin yeniden büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor. Öte yandan yangından etkilendiği belirlenen kaplumbağaya, iki vatandaş su içirdi.
Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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