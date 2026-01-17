Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Süt Üreticilerine Transfer Tankı ve Jeneratör Desteği - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Süt Üreticilerine Transfer Tankı ve Jeneratör Desteği

17.01.2026 14:05  Güncelleme: 15:48
Muğla Büyükşehir Belediyesi, süt üretiminde soğuk zincirin korunması ve hijyenin sağlanması amacıyla yerel birlik ve kooperatiflere süt soğutma ve transfer tankları ile jeneratör desteği sağladı. Proje, hayvancılık sektörünü güçlendirmeyi ve üreticilere destek olmayı hedefliyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, süt üretiminde soğuk zincirin korunması ve süt hijyeninin sağlanması amacıyla Köyceğiz, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflere; süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üreticileri, birlikleri ve kooperatifleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Köyceğiz, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinde faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflere süt soğutma tankı, süt transfer tankı ve jeneratör desteği verildi. Proje ile Muğla'da hayvancılık sektörünün güçlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Muğla ili sınırları içerisinde süt toplama ve satışı yapan birlikler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerini kapsayan proje ile üreticilerin daha sağlıklı koşullarda üretim yapması, sütün kalitesinin korunması ve ekonomik kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Böylece özellikle elektrik kesintilerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve sütlerin güvenli şekilde muhafaza edilmesi sağlanacak.

"Süt kalitesini artırmak için süt tanklarından yararlanacağız"

S.S. Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bulut, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın bizlere verdiği süt tanklarını aldık. Kooperatif olarak hayvan sayısı fazla olan çiftçilerimizin süt kalitesini artırmak için süt tanklarından yararlanacağız. Bu destekleme için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Elektrik kesintileri, sütün kalitesini olumsuz etkileyebiliyor"

Fethiye Seydikemer Süt Üreticileri Birliği ve Muğla Köy Kooperatifleri Fethiye Seydikemer Şube Başkanı Turgut Tokmak ise sütün sağlıklı şekilde tüketiciye ulaşmasında soğuk zincirin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Süt, çok önemli bir gıda maddesidir. Sağımın ardından en geç 2 saat içinde ya soğutulması ya da ısıtılması gerekir. Bu nedenle sütün mutlaka soğuk zincire alınması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu ihtiyacı Muğla Büyükşehir Belediyemize ilettik ve soğuk zincirin güçlendirilmesine yönelik bir proje hayata geçirildi. Bölgemizde zaman zaman yaşanan elektrik kesintileri, sütün kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle jeneratörlerin devreye alınması, soğuk zincirin kesintisiz devam etmesi açısından büyük önem taşıyor. Sağlanan bu desteklerle bölgemizde aylık yaklaşık bin ila bin 200 ton sütü soğuk zincire almış oluyoruz. Bu önemli katkılarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum."

"Kırsalda kalkınmayı güçlendiren projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise hayvancılık sektörüne yönelik verilen desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Muğla'mızda tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerimizin emeğini korumak, alın terinin değerini artırmak bizim öncelikli sorumluluklarımızdan biridir. Sütün kalitesinin korunması, üreticimizin ekonomik kayıp yaşamaması ve tüketicinin sağlıklı ürüne ulaşması için soğuk zincir büyük önem taşıyor. Ayrıca balık yemi desteklemesi ile su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyoruz. Ceviz ve zeytin fidanı dağıtarak da uzun vadede katma değeri yüksek tarımsal üretimin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra fondan arı yemi makinası desteği ve yakın zamanda hayata geçireceğimiz flake yem tesisi ile hem üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor hem de üretimi güçlendiriyoruz. Bu anlayışla birliklerimizi ve kooperatiflerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, kırsalda kalkınmayı güçlendiren projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

