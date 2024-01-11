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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Muğla\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
11.01.2024 - 22:11,
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda S.Z. ile B.B gözaltına alındı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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