Muğla Datça açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Muğla Datça açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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