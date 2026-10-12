Muğla Fethiye\'de 27 yıl 11 ay 12 gün hapsi olan firari, Karaçulha\'da yakalandı

Muğla Fethiye'de 27 yıl 11 ay 12 gün hapsi olan firari, Karaçulha'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda cezaevi firarisi olarak aranan S.V. yakalandı.
"Büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık" suçundan 27 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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