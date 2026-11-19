Muğla Milas'ta Bozbük açıklarında sürüklenen balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozbük açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içindeki 1 kişinin yardım istediği balıkçı teknesine Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Teknedeki kişi kurtarılırken, tekne Yıldız Koyu'na çekildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde sürüklenen balıkçı teknesindeki 1 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Bozbük açıklarında içerisinde 1 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım istendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Teknedeki kişi Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılırken, tekne Yıldız Koyu'na çekildi.
Kaynak: AA
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