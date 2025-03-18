Muğla, MITT Moskova Turizm Fuarı'nda Tanıtılıyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan MITT Moskova Turizm Fuarı'nda kentin zenginliklerini tanıtıyor.

Her yıl mart ayında düzenlenen MITT Moskova, seyahat acenteleri, oteller, hava yolları ve destinasyon yönetim organizasyonları gibi sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiriyor. Bugün başlayan ve 20 Mart'ta sona erecek MITT Moscow Turizm Fuarı'na katılan Büyükşehir Belediyesi de Muğla'nın turizm alanlarını, kültürel ve tarihi değerlerini uluslararası platformda tanıtmayı, farkındalık oluşturmayı ve karşılıklı iş birliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Muğla'ya gelen turist sayısında artış

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin turizm potansiyelini dünya turizmcilerine tanıtmak ve uluslararası tanınırlığını artırmak için ilçe belediye temsilcileri ve turizm paydaşlarıyla birlikte katılım sağladığı yurtdışı turizm fuarlarındaki tanıtımlar sonrası Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında artış gözlendi. Güncel verilere göre 2024 yılı Ocak ayında Muğla'yı 10 bin 309 kişi ziyaret ederken; 2025 yılında yüzde 18 artışla 12 bin 134 kişi ziyaret etti. 2024 Şubat ayında Muğla'ya giriş yapan yabancı turist sayısı 12 bin 726 iken 2025 yılında 15 bin 526 kişiye çıkarak yüzde 20 artış gösterdi. Toplamda Muğla'ya yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı 2024 yılı Ocak-Şubat dönemine göre 2025 yılında yüzde 20 artarak 23 bin 035 kişiden 27 bin 660 kişiye yükseldi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Muğla, sadece bir tatil destinasyonu değil, bir yaşam kültürüdür"

"Muğla'mız, turizm potansiyeli açısından dünyanın önde gelen kentlerinden biridir. 2024 yılında 10 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayarak bu alandaki gücümüzü bir kez daha kanıtladık. Özellikle Rusya'dan gelen turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Rusya, kentimize en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke konumunda. Bunun için Rusya'da olan organizasyonları çok önemsiyoruz. Muğla'nın uluslararası arenada hak ettiği yeri almasını sağlamak ve turizm sektöründeki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla, 18-20 Mart 2025 tarihlerinde Moskova'da düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarı'nda yerimizi aldık. MITT Moskova, 30 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren, sektörün en prestijli organizasyonlarından biri. Bu fuar, Muğla'mızın deniz, kum ve güneş turizminin ötesinde; doğa, kültür, sağlık, spor, gastronomi ve agro-turizm gibi alternatif turizm alanlarındaki zenginliklerini dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat sunuyor. Biz de Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuz doğrultusunda, ilimizin tarihini, doğasını ve kültürel mirasını en iyi şekilde tanıtmak için uluslararası platformlarda var olmaya devam edeceğiz. Muğla, sadece bir tatil destinasyonu değil, bir yaşam kültürüdür. Bu kültürü dünyaya tanıtmak ve turizmde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."