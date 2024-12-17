Muhammed Naim Mısıroğlu Dünya Şampiyonu

Oceanman Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nın 30-39 yaş kategorisinde birinci olan Suriyeli sporcu Muhammed Naim Mısıroğlu, sevincini Türk bayrağı açarak yaşadı.
Oceanman Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nın final yarışları, Dubai'de gerçekleştirildi.
Suriyeli yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, 02.48.25'lik derecesiyle erkekler 30-39 yaş kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Türk vatandaşlığı da bulunan Mısıroğlu, elde ettiği başarıyı birincilik kürsüsünde Türk bayrağı açarak kutladı.
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