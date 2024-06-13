Muharrem İnce, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i genel merkezimizde ağırladık. Ankara'nın göbeğinde yaşanan bu cinayet ve azmettiricileri yargı önünde hesap verene kadar Ateş ailesinin daima yanında olacağım."