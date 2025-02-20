Van'ın Muradiye ilçesinde tırın dorsesinde 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ünseli Mahallesi'nde tespit ettikleri tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın dorsesinde 69 düzensiz göçmeni yakaladı.
Olayla ilgili E.T, B.Ö, S.Ş, M.G ve F.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Muradiye'de 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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