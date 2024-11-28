Murat Kekilli Bostancı\'da Konser Verdi

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Sanatçı Murat Kekilli, Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicileriyle buluştu.

Sahneye konukların arasında otururken bir anda ışıkların yanmasıyla çıkan Kekilli, konsere "Bugün Benimsin" şarkısını söyleyerek başladı.

Konserde, "Karagözlüm" eserini arabesk, Karadeniz ve Ege versiyonlarında seslendiren Kekilli, "Bu Akşam Ölürüm", "Ver Bana Düşlerimi" ve "Çılgın"ın yanı sıra sevilen şarkılarını söyledi.

Sahnede zaman zaman org ve gitar da çalan Kekilli, Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca, Ahmet Kaya ve Neşet Ertaş'ı anmak adına "Aynalı Kemer", "Şaşkın", Islak Islak", "Kafama Sıkar Giderim" ve "Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını" parçalarını seslendirdi.

Sahnede yaklaşık 2 saatten fazla kalan Kekilli'ye, dinleyiciler de şarkılarında eşlik etti.

Gazze'deki insani drama da konserde dikkati çeken Kekilli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta arası bir gün ve trafik olmasına rağmen konsere katılımın yüksek olmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk konserini 20 seneden fazla bir zaman önce verdiğini anlatan Kekilli, şimdi aynı yerde ikinci kez konser vermesinden dolayı büyük sevinç yaşadığını kaydetti.

Dinleyicilerine teşekkür eden Kekilli, "Yıllar geçse de beni dinleyenlerle aramdaki sevgi hiç azalmadı, hatta artarak devam ediyor. Bitmeyen bir sevgidir bu. Bunu da Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Konser çok keyifli geçti ve her şey çok güzel oldu." diye konuştu.