Murat Övüç, Dini Değerleri Aşağılama Suçlamasıyla Gözaltına Alındı

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SOSYAL medya fenomeni Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan fenomen Murat Övüç, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Övüç, Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Övüç, son olarak bindiği uçakta türban takarak seyahat ettiği anları sosyal medya hesabınadan paylaşmıştı. Övüç'ün, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.