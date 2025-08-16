Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan N.D'nin (75) telefonla aranarak dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu N.D'yi dolandıran 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Muratlı'da Dolandırıcılara Tutuklama - Son Dakika
