Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı

Dünyanın en zengin yedi ülkesini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Evian bölgesinde gerçekleştiriliyor. Ancak küresel sorunların masaya yatırıldığı kritik zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaşadığı 'mikrofon kazası' damga vurdu.

"TRUMP İLE GÖRÜŞME ÇOK ZORLU GEÇTİ"

Zirvenin yapıldığı Hotel Royal'in bahçesinde baş başa yürüyen Macron ve Zelenskiy, mikrofonlarının açık olduğunu fark etmeyerek koyu bir sohbete daldı. İngilizce konuştukları anlaşılan ikilinin, ABD Başkanı Donald Trump ile nasıl başa çıkacaklarını tartışırken yakalandıkları o anlar anbean duyuldu.

Zelenskiy ile dertleşen ev sahibi Macron'un, bir gün önce Trump ile yaptığı özel görüşmeyi kastederek, "Dün Başkan Trump ile görüşme çok zorlu geçti" ifadelerini kullanması uluslararası basında geniş yankı buldu.

MACRON'DAN ZELENSKİY'E GÜVENCE: TAMAM, BEN AYARLARIM

Açık kalan mikrofon kayıtlarına yansıyan diyaloğun devamında Macron, Zelenskiy'e Trump ile ikili bir görüşme planlayıp planlamadığını sordu. Zelenskiy ise pazar günü yaptığı telefon görüşmesinde böyle bir talepte bulunduğunu, ancak toplantının henüz kesinleşmediğini dile getirdi.

Bunun üzerine Macron'un Ukraynalı mevkidaşına, "Tamam, bunu ben ayarlarım" şeklinde yanıt vererek devreye gireceğini belirtmesi dikkat çekti.

TRUMP UKRAYNA OTURUMUNA 50 DAKİKA GECİKTİ

Avrupalı liderler bir süredir Washington'un Kiev'e olan desteğini artırması ve olası bir barış sürecinde Ukrayna'nın taleplerinin arkasında durması için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ancak, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Zelenskiy'i sert dille eleştiren ve Ukrayna savaşının başlamasından doğrudan onu sorumlu tutan Trump'ın zirvedeki tavırları gerilimi yansıttı.

Beyaz Saray yetkilileri zirve öncesinde Trump'ın Zelenskiy ile özel bir görüşme planlamadığını duyurmuştu. ABD Başkanı, Ukrayna oturumuna da yaklaşık 50 dakika gecikmeli olarak katıldı. Toplantı salonuna Macron ve Zelenskiy'den sonra giriş yapan Trump'ın, toplantı öncesi iki liderle planlanan özel görüşmeye katılmadığı, salonda Zelenskiy ile yalnızca ayaküstü kısa bir temas kurduğu gözlemlendi.

KÜRESEL LİDERLER EVIAN'DA BULUŞTU

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin'in Cenevre'de karşıladığı G7 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya) ve davetli ülke liderleri zirvede yoğun mesai harcıyor. Zirvede yer alan önemli isimler ise şöyle: