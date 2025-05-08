Muratlı'ya Büyük Yatırımlar Geliyor

(TEKİRDAĞ)- Muratlı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Su konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yeraltı suyu kaynaklarının korunması, arıtma tesislerinin güçlendirilmesi ve yeni hatların oluşturulması konusunda projelerimiz devam ediyor. Muratlı'ya bu konuda öncelik tanıyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Muratlı ilçesinde gerçekleştirdiği temaslarda vatandaşlarla bir araya geldi. Programına TESKİ'de başlayan Yüceer, burada yetkililerden bilgi alarak yapılan yatırımları yerinde inceledi. Daha sonra muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Yüceer, Muratlı'ya yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Candan Yüceer, Muratlı'nın hem sosyal hem de ekonomik anlamda daha fazla kalkınabilmesi için yeni projeler planladıklarını belirtti. Ulaşım, tarım, sosyal destekler ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere ilçeye yapılacak yatırımların artacağını dile getiren Yüceer, "Muratlı, Tekirdağ'ın en önemli ilçelerinden biri. Bu bölgeye daha fazla yatırım yapacağız. Özellikle ulaşım konusunda direkt hatlarımızı artırarak vatandaşlarımızın konforlu ve kolay ulaşım sağlamasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Yüceer, ilçedeki üreticilerin desteklenmesi amacıyla tarımsal üretim kooperatifleri kurulacağını ve yerel üreticilerin doğrudan pazara erişimini kolaylaştıracaklarını belirterek, "Gıda Tarım Anonim Şirketi ile birlikte yerel üreticiyi destekleyecek projeler geliştiriyoruz. Burada üretilen ürünlerin doğrudan Tekirdağ halkına ulaşmasını sağlayacağız. Hem üreticimiz kazanacak hem de vatandaşımız kaliteli ürüne uygun fiyata erişecek" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm projeleri

Kentsel dönüşüm projelerinin de hız kazanacağını aktaran Yüceer, İlçedeki riskli yapıların belirlenerek dönüşüm planlarına dahil edileceğini söyledi. Süleymanpaşa'da başlatılan kentsel dönüşüm sürecinin Muratlı'ya da taşınacağını vurgulayan Yüceer, güvenli ve modern yaşam alanları inşa edeceklerini söyledi.

Yüceer, mezarlık alanlarının düzenlenmesi ve bakımı konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekleyerek, "Bölgedeki mezarlıkların temizliği, çevre düzenlemesi ve güvenliği sağlanıyor. Ayrıca mobil taziye hizmetimizi Muratlı'da da başlatacağız. Vatandaşlarımızın acı günlerinde yanlarında olacağız" dedi.

Tekirdağ'ın en büyük sorunlarından biri olan su sorununun çözümü noktasında Muratlı'da da çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yüceer, şöyle devam etti:

"Su konusunda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yeraltı suyu kaynaklarının korunması, arıtma tesislerinin güçlendirilmesi ve yeni hatların oluşturulması konusunda projelerimiz devam ediyor. Muratlı'ya bu konuda öncelik tanıyoruz."

Yüceer, eğitim, ulaşım, altyapı, sosyal destekler ve tarımsal projelerle ilçeyi daha modern ve yaşanabilir hale getireceklerini dile getirerek, "Muratlı, Tekirdağ'ın yükselen yıldızı olacak. Biz, vatandaşlarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.