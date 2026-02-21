Başpehlivan Osman Kan, Muratpaşa Belediyespor'da

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşayan Muratpaşa Belediye spor'a 25 yaşındaki başpehlivan Osman Kan'ı kattı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Yağlı güreşte başarıdan başarıya koştuk. Şimdi de Osman Kan'ı kulübümüzün çatısı altına davet ettik. Dualı çayırda Muratpaşa Belediyesi adına bizleri temsil edecek" dedi.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 3 yıldır kesintisiz şampiyonu Muratpaşa Belediyesi, 25 yaşındaki başpehlivan Osman Kan'la sözleşme imzaladı. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz'ın da yer aldığı imza töreninde Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa'nın uzun yıllardır yerelden evrensele, gelenekselden moderne pek çok spor branşında bir "okul" niteliği taşıdığını vurguladı. Yağlı güreşin Türkiye'ye özgü, köklü bir ata sporu olduğuna dikkat çeken Uysal, belediyenin 25 branşta kurs ve faaliyet yürüttüğünü ve voleybol, jimnastik, squash başta olmak üzere birçok alanda milli takımlara sporcu kazandırdığını ifade etti.

"Başarıdan başarıya koştuk"

Son yıllarda yağlı güreşte önemli başarılar elde ettiklerini belirten Başkan Uysal, özellikle Başpehlivan Orhan Okulu ile gelen şampiyonluklara dikkat çekerek, "Başarıdan başarıya koştuk. Şimdi de sporcu kişiliğiyle örnek bir başpehlivan olan Osman Kan'ı kulübümüzün çatısı altına davet ettik. Dualı çayırda Muratpaşa Belediyesi adına bizleri temsil edecek. Hayırlı olsun" dedi.

Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ise yağlı güreşe verdikleri desteğin artarak süreceğini belirterek, Osman Kan'ın Muratpaşa Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.

Başpehlivan Osman Kan da Başkan Ümit Uysal'a ve kulüp yönetimine teşekkür ederek, "İnşallah 2026 yılı güzel geçecek. İyi bir Osman Kan izleteceğiz. Yolun sonu kemer olsun" ifadelerini kullandı.

Osman Kan kimdir?

2001 yılında Serik'te doğan Osman Kan, 9 yaşında güreşe başladı. 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde elde ettiği derecelerle hızla yükselen Kan, 658'inci, 660'ıncı ve 662'nci Kırkpınar organizasyonlarında Küçük Orta, Büyük Orta ve Başaltı boylarında birincilik ve ikincilikler elde ederek başpehlivanlığa yükseldi.