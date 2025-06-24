Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklar İçin Yaz Kursları

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, 7-17 yaş aralığındaki çocuklar için yaz dönemine özel gitar, bağlama, ukulele, bateri, yaratıcı drama ve halk oyunları kursları açıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere sanatla iç içe, sosyal ve üretken bir ortam sunan kursları için kayıtlar başladı. Kontenjanla sınırlı kurslara başvurular, belediyenin internet adresinden online olarak yapılabilecek. Son başvuru tarihi 4 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Kurslar bu yıl gitar, bağlama, ukulele, bateri, yaratıcı drama ve halk oyunları branşlarında açılacak. Değirmenönü Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kurslara, 7-17 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler kayıt yaptırabilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sunacak bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Sanatla büyüyen çocuklar, geleceğe daha güçlü ve özgüvenli adımlarla ilerler" mesajını verdi.