Muratpaşa Belediyesi'nden "Beyaz Baston" Farkındalığı

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık çalışması düzenledi. Engelsiz Kafe'de düzenlenen etkinlikte katılımcılar, göz bantlarıyla kahvaltı yaparak, görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimledi.

Farkındalık etkinliğine, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Özgür Koca, Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Oktay ve dernek üyelerinin yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Canan Keleş, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Katılımcılar, göz bantları takarak kahvaltı yaptıkları etkinlikte, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme fırsatı buldu.

"Bu özel hafta çok kıymetli"

Belediye Başkan Vekili Keleş, 'Beyaz Baston'un görme engelli bireylerin bağımsızlık ve özgürlüklerinin bir simgesi olduğunu belirterek, toplumda empati duygusunun önemine vurgu yaptı. Keleş, "Bu özel hafta, engelliliğin fiziksel değil, bakış açılarında olduğunu hatırlamak açısından çok kıymetli" dedi. Görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Keleş, yerel yönetimlerin bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığını da sözlerine ekledi.

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Oktay ise "Adım atmak için göze gerek yok. Yeter ki kılavuz çizgileri ve kaldırımlar engelsiz olsun" diye konuştu. Beyaz Baston Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Koca ise Muratpaşa Belediyesi'ne sağladıkları Engelsiz Kafe imkanı dolayısıyla teşekkür etti.