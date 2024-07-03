Muratpaşa Belediyesi'nin Akıllı Konteyner Projesi İlk Ayda Başarılı Sonuçlar Verdi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin Akıllı Konteyner Projesi İlk Ayda Başarılı Sonuçlar Verdi

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Bağımsız Atık Toplayıcıları' projesi kapsamında kentin 20 noktasına akıllı konteynerler yerleştirildi. İlk ayda 217 ilçe sakini, toplam 350 kilogram atığı akıllı konteynerlere bıraktı.

03.07.2024 11:50
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin "Bağımsız Atık Toplayıcıları" projesi kapsamında kentin 20 noktasına akıllı konteynerler yerleştirildi. İlk ayda 217 ilçe sakini, toplam 350 kilogram atığı akıllı konteynerlere bıraktı.

Muratpaşa Belediyesi'nin "Bağımsız Atık Toplayıcıları" projesinin ilk ay verileri belli oldu. İlk ayda 217 Muratpaşa sakini, toplam 350 kilogram atığı akıllı konteynerlere bıraktı. Sayıları 61'e ulaşan kayıtlı atık toplayıcısı da kent sakinlerinin attığı atıkları topladı.

Proje kapsamında 20 akıllı atık toplama konteyneri, Yeşilbahçe, Şirinyalı, Kırcami ve Demircikara Mahallelerine yerleştirildi. Kimlik kartı, kredi kartı ve NFC özellikli cep telefonlarıyla çalışan akıllı konteynerlere, kent sakinleri ayrıştırdıkları kağıt, plastik, cam ve metal atıkları bırakıyor ve el sensörüyle konteyneri kilitliyor. Kayıtlı bağımsız atık toplayıcısı ise atık toplama noktalarından kartlarını okutarak kent sakinlerinin ayrıştırılmış olarak bıraktığı atıkları alabiliyor.

Kaynak: ANKA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nin Akıllı Konteyner Projesi İlk Ayda Başarılı Sonuçlar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nin Akıllı Konteyner Projesi İlk Ayda Başarılı Sonuçlar Verdi - Son Dakika
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