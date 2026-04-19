Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Sisteminde Mart Ayında 15 Bin Başvuru Çözüldü

19.04.2026 11:26  Güncelleme: 11:47
Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa sistemi, Mart ayında 15 bin 368 başvuruyu çözümleyerek en yoğun talepleri çevre ve sağlık hizmetlerinden aldı. Çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilen başvurularla aktif bir iletişim süreci yürütüldü.

Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim sistemi Turunç Masa, 2026 yılı Mart ayında ilçe sakinlerinden gelen 15 bin 368 başvuruyu çözüme kavuşturdu. Başvuruların yüzde 79,54'ü 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden iletildi, web sitesi, e-posta, CİMER ve sosyal medya kanallarından gelen başvuru sayısı bin 522 olarak kaydedildi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, "Yalnızca başvuru alan değil, aktif iletişim kuran bir yapı" olarak tanımladığı Turunç Masa, ayrıca mart ayında 24 bin 657 kişiyle birebir iletişim kurarak aktif bir hizmet süreci yürüttü.

Müdürlükler bazında en yoğun talep, 2 bin 43 başvuruyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne yapıldı. Bu başvuruların 750'sini işyerlerinden ambalaj atıklarının toplanmasına yönelik talepler oluşturdu. Sağlık İşleri Müdürlüğü ise bin 968 başvuruyla ikinci sırada yer aldı. Sağlık hizmetlerinde en fazla talep 592 başvuruyla evde bakım hizmetleri için olurken, hasta nakil, diyetisyen randevuları ve veterinerlik hizmetleri de öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Mahalle bazında ise en fazla başvuru 824 taleple Güzeloba Mahallesi'nden geldi. Güzeloba'yı 547 başvuruyla Çağlayan ve 530 başvuruyla Fener Mahallesi izledi.

Kaynak: ANKA

