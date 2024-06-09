Muratpaşa Belediyesi Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Güncel

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen mesleki eğitim, hobi ve sanat kurslarının (MEST) yaz dönemi kayıtları başlıyor. Kayıtlar, 10 ile 14 Haziran günleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak.

7-18 yaş grubunun katılabileceği yaz kurslarına başvurular Muratpaşa Belediyesi'nin resmi internet sitesi 'www.muratpasa-bld.gov.tr' e-belediye hizmetleri bölümünden çevrim içi olarak yapılacak. Kurslar, Değirmenönü Kültür Merkezi, Kırcami Komşu Evi, Perge Sanat Merkezi ve Şirinyalı Sanat Merkezi'nde yürütülecek.

Bağlama, gitar, solfej ve halk oyunlarının da yer aldığı kurslar toplam 10 branşta gerçekleştirilecek.