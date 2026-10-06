Muş Korkut'ta gönüllü gençler Selahaddini Eyyubi Camisi'nde temizlik ve bakım yaptı - Son Dakika
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Muş Korkut'ta gönüllü gençler Selahaddini Eyyubi Camisi'nde temizlik ve bakım yaptı

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Muş Korkut'ta gençler, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Selahaddini Eyyubi Camisi'nde temizlik ve bakım yaptı. Mobilya öğrencileri abdest oturaklarına sünger ve deri kaplama uyguladı; Kaymakam Ahmet Sami Meram gençlerin çevreye sahip çıkmasını önemsedi.

Muş'un Korkut ilçesinde gönüllü gençler, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir camide temizlik, bakım ve düzenleme çalışması yaptı.

Korkut Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Selahaddini Eyyubi Camisi'nin halıları, camları, tuvalet ve abdest alma alanları ile avlusu ve çevresi temizlendi.

Korkut Çok Programlı Anadolu Lisesinin mobilya alanında eğitim gören gönüllü öğrenciler de mesleki bilgi ve becerileriyle çalışmaya destek verdi.

Mobilya alanı öğrencileri, caminin abdest alma bölümünde bulunan oturaklara sünger ve deri kaplama yaptı.

Korkut Kaymakamı Ahmet Sami Meram da, gençlerin ortak değerlerine sahip çıkmasının önemine dikkati çekti.

Meram, camilerin yalnızca ibadet mekanları olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendiği ortak değerler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle gönüllü olarak bir araya gelmesi, yaşadıkları çevreye sahip çıkması ve emeğini toplum yararına ortaya koyması bizler için son derece kıymetlidir. Öğrencilerimizin okulda edindikleri bilgi ve becerileri böylesine anlamlı bir hizmette kullanmaları, eğitimin hayatla ve toplumsal sorumlulukla buluşmasının güzel bir örneğidir. Gençlerimizin yalnızca öğrenen değil, öğrendiğini paylaşan, üreten ve çevresine değer katan bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu güzel çalışmada emeği geçen bütün gençlerimizi, eğitimcilerimizi, gençlik liderlerimizi ve gönüllülerimizi tebrik ediyorum."

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını önemsediklerini ifade ederek "Gençlerimizin enerjisini, bilgisini ve becerisini toplum yararına kullanabilecekleri çalışmaların içinde yer almalarını önemsiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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