Muş Müze Müdürlüğü, kolluk kuvvetlerine kaçak kazıyla mücadele eğitimi verdi

Muş'ta kolluk kuvvetlerine "kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve kültürel mirasın korunması" eğitimi verildi.

Muş Müze Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, il merkezi ve ilçelerde görev yapan kolluk kuvvetleri katıldı.

Müze Müdürü Yunus Mübarek Gürler tarafından verilen "Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar" başlıklı eğitimde, kültür varlığı kaçakçılığı ve izinsiz kazı suçlarının kapsamı, ilgili mevzuat, mücadele yöntemleri ile kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları ele alındı.

Kaçak kazıların arkeolojik alanlara ve kültürel mirasa verdiği zararın da anlatıldığı eğitimde, bu tür suçların önlenmesinde kolluk kuvvetleri ile müze müdürlükleri arasındaki işbirliğinin önemi vurgulandı.

Eğitim, kültürel mirasın korunması ve yasa dışı kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.