Muş\'ta Buğday Hasadı Tamamlandı

Muş Ovası'nda hasadı tamamlanan buğdaylar, üreticiler tarafından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım merkezlerine teslim ediliyor.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Muş'ta buğday hasadı büyük ölçüde tamamlandı.

Biçerdöverlerle tarlalardan kaldırılan ürünler, il merkezi ile Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde oluşturulan TMO alım noktalarına götürülüyor.

Bahar aylarında etkili olan yağışların olumlu etkisiyle geçen yıla göre daha yüksek verim elde eden üreticiler, ürünlerini randevu sistemiyle TMO'ya teslim ediyor.

Korkut ilçesine bağlı İçboğaz köyünde çiftçilik yapan İbrahim Arslan, AA muhabirine, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Arslan, 300 dönümlük araziden yaklaşık 130 ton buğday elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıla göre verimimiz daha iyi. Bu yıl yağışların bol olması buğdayın gelişimine olumlu yansıdı. Özellikle yamaç arazilerindeki verim oldukça yüksek. Yaklaşık 130 ton buğday satmayı hedefliyorum. Ürünümü devlete teslim ediyorum. Devlete güveniyorum çünkü ödemeler zamanında yapılıyor. Daha önce de ürünlerimi tüccarlara değil, TMO'ya veriyordum."