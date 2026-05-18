Muş\'ta Çiftçilere Hibeli Fideler Dağıtıldı

18.05.2026 15:49
Muş Tarım Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 75 hibeli domates ve biber fideleri dağıttı.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi ambarında düzenlenen törende, 619 çiftçiye 570 bin fidenin teslim edilmesine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Eşref Süne, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, 300 dönüm arazide üretim yapan 619 çiftçinin projeden faydalandığını söyledi.

Kentte büyük tarım arazilerinin olduğunu, Muş Ovası Sulama Projesi'nin hayata geçirilmesiyle potansiyelin daha da artacağını belirten Süne, "İlimizde 253 bin civarında büyükbaş, 1 milyon 400 bin civarında küçükbaş hayvanımız bulunmaktadır. İl olarak toplamda 400 bin ton civarında süt üretimi, 17 bin ton civarında ise et üretimi gerçekleştirmekteyiz." diye konuştu.

Proje sayesinde üretim maliyetinin azalacağını ve atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılacağını işaret eden Süne, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurguladı.

Yücetepe Köyü Muhtarı Vahdettin Akçan ise aldıkları fideleri atıl durumdaki arazilerde değerlendireceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
