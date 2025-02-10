Muş'ta Kadınlar Aşçılık Kursuyla Meslek Ediniyor - Son Dakika
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Muş'ta Kadınlar Aşçılık Kursuyla Meslek Ediniyor

Muş\'ta Kadınlar Aşçılık Kursuyla Meslek Ediniyor

Muş'ta kadınlar, aşçılık kursunda meslek öğrenip ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

10.02.2025 12:46
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Muş'ta kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık ve pastacılık kurslarında hem meslek öğreniyor hem de ürettiklerini satarak gelir elde ediyor.

Kursa kayıt yaptıran kadınlar, haftanın 5 günü usta öğreticilerden aşçılık ve pastacılık konusunda eğitim alıyor.

Kursta becerilerini geliştiren ve yeni bilgiler öğrenen kadınlar, ürettikleri yiyecekleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tahsin Oran, kent merkezinde açılan aşçılık ve pastacılık kursuna 100'den fazla kadının katıldığını söyledi.

Kentte 5 noktada bu kursları açtıklarını belirten Oran, "Burada eğitim alan kadınlarımız hem dünya mutfağını hem Türk mutfağını hem de yöresel yemeklerimizi öğreniyor. Kadınlar, yeteneklerini geliştirmenin yanında burada yaptıkları yemekleri satarak aile bütçelerine de katkıda bulunuyor." dedi.

Usta öğretici Sümeyya Demir de kadınların, kurslarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Aşçılık ve pastacılık eğitimine çok fazla talebin olduğunu ifade eden Demir, "Kadınlarımız kurs sonunda alacakları sertifikalarla iş yerlerini açabilecekler. Halk Eğitimi Merkezlerinde usta öğretici olarak görev yapabilecekler. Farklı alanlarda iş imkanı bulacaklar. Kursumuz hafta içi 5 gün devam ediyor." diye konuştu.

Kursiyer Rabia Hilal Demir ise çocukluğundan bu yana mutfağa meraklı olduğunu, bunu için kursa katıldığını belirtti.

Kursta mesleğe dair birçok şey öğrendiğini anlatan Demir, "Kurs sonunda alacağım belgelerle bir işletmede çalışabilir, iş yeri açabilirim. Aşçılık kursundaki eğitimler bize çok şey katıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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