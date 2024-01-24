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Muş'ta kar yağışı: 241 köy yolu kapandı, keçiler kara yakalandı - Son Dakika
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Muş'ta kar yağışı: 241 köy yolu kapandı, keçiler kara yakalandı

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 241 köy yolu ulaşıma kapanırken, merada otlatılan keçiler ise kara yakalandı. Kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

Muş\'ta kar yağışı: 241 köy yolu kapandı, keçiler kara yakalandı
24.01.2024 - 22:36,
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Muş kar hapsinde: 241 köy yolu ulaşıma kapandı, otlatılan keçiler kara yakalandı

MUŞ - Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 241 köy yolu ulaşıma kapanırken, merada otlatılan keçiler ise kara yakalandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle 241 köy yolu ulaşıma kapanırken, merada otlatılan keçiler ise kara yakalandı. Etkili olan kar yağışı kısa sürede kent merkezini beyaza bürürken, sabahın ilk ışıkları ile ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Öte yandan, Korkut ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Yolgözler köyünde rahatsızlanan 6 yaşındaki Zehra Kaya'nın yakınları, kardan kapanan köy yolunun açılması için Muş İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, köy yolunun bir an önce ulaşıma açılması için çalışma yürüttü. İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla hasta 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava şartları nedeniyle 241 köy yolunun kapandığını belirtti. Yentür, ekiplerin yolları açmak için sahada çalıştığını kaydetti.,

Kent sakinlerinden Can Tuzcu ise karın yağmasına en çok çocukların sevindiğini belirterek, "Yağışın yarıyıl tatiline denk gelmesi iyi oldu. Çocuklar mutlu olacaklar" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muş'ta kar yağışı: 241 köy yolu kapandı, keçiler kara yakalandı - Son Dakika
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