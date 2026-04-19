Muş'ta Kasten Öldürme Şüphelisi Yakalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 17 Nisan'da düzenlenen operasyonda, "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından hakkında arama kararı bulunan zanlı yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.