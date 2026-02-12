Muş'ta Kükürt Zehirlenmesi Tedavi Edildi

Muş Devlet Hastanesi'nde "kükürt zehirlenmesi" teşhisi konulan ve erken müdahaleyle sağlığına kavuşan 12 yaşındaki Zeynep Hazal Atış, ailesiyle doktoruna teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Kentte yaşayan 12 yaşındaki Atış, titreme, halsizlik ve idrar yolu şikayetleri üzerine ailesi tarafından Muş Devlet Hastanesi acil servisine getirildi.

Pediatri Uzmanı Dr. Cennet Sidel tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde hastaya "kükürt zehirlenmesi" tanısı konuldu.

Uygulanan tedaviyle sağlığına kavuşan Atış, ailesiyle doktor Sidel'e teşekkür ziyaretinde bulunarak çiçek hediye etti.

Sidel, basın mensuplarına, rutin bir enfeksiyon gibi görünen hastada yapılan muayene ve tahliller sonucunda kükürt zehirlenmesinin ortaya çıktığını söyledi.

Hastanenin biyokimya ve mikrobiyoloji uzmanlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Sidel, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım takibinde kan değerlerinin çok anormal olduğunu saptadık. Farklı illerdeki hocalarımızla da konsülte ederek, nadir görülen kükürt zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduk. Kaynağını tam olarak saptayamasak da hızlıca tedaviye başladık. Hastamız sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Hayatına normal şekilde devam eden küçük Zeynep'in mutluluğu, biz sağlık çalışanları için de büyük moral kaynağı oldu."

Baba Yakup Atış ise "Ankara'daki doktorlar teşhisin nerede konulduğunu sordular. 'Muş Devlet Hastanesi' dediğimizde, bu kadar nadir bir vakayı bu kadar hızlı fark eden meslektaşlarını tebrik ettiler. Kızım bugün hayattaysa hocamızın dikkati sayesindedir. Kendisine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.