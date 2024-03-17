Muş'ta Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı - Son Dakika
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Muş'ta Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Muş\'ta Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı

Umut Kervanı Derneği tarafından 'Ramazan Umut Olsun' sloganıyla hazırlanan yardım paketleri, Muş'ta yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernek Başkanı Mustafa Şakar, ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini ve ramazan dolayısıyla yardım yaptıklarını belirtti. Yardımların devam edeceği ve hayırseverlerden daha çok destek bekledikleri ifade edildi.

17.03.2024 15:31  Güncelleme: 15:35
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Muş'ta ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Umut Kervanı Derneğince "Ramazan Umut Olsun" sloganıyla hazırlanan yardım paketleri, kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Şakar, gazetecilere, daha önce ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini ve ramazan dolayısıyla da yardım yaptıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Şakar, şunları kaydetti:

"Ocak ve şubatta ihtiyaç sahibi ailelere 352 bin lira destekte bulunduk. Ramazanın başlamasıyla çalışmalarımızı artırdık. Hayırseverlerimizin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretindeyiz. Yardımlarımız devam edecek. Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizden daha çok destek bekliyoruz."

Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

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