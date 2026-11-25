Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ'nin pancar alım kampanyası devam ederken, fabrikada şeker üretimi de aralıksız sürüyor.

52 köyde 1600 çiftçinin sözleşmeli üretim yaptığı pancarlar, hasadın ardından fabrikaya taşınarak işleniyor. Fabrikada şekerin yanı sıra melas ve küspe de üretiliyor.

Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yaptığı açıklamada, bu yıl 310 bin ton pancar işlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl etkili olan aşırı yağışların pancarın şeker oranını düşürdüğünü ancak verimin geçen yıla göre arttığını belirten Kızılkaya, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin boşa gitmemesi için zorlu koşullarda çalıştığını ifade etti.

Pancar bedeli ve nakliye desteğiyle üreticilere önemli katkı sağlandığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bugüne kadar fabrikayı pancarsız bırakmadı. Çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Fabrikamız üretimini kesintisiz sürdürdü ve kampanya sürecinde herhangi bir boşluk oluşmadı. Fabrikaya bugüne kadar yaklaşık 215 bin ton net pancar alındı. Sahada teslim edilmesi beklenen 90-100 bin ton pancar bulunuyor. Bunun yaklaşık 50 bin tonu henüz tarlada sökülmeyi bekliyor, kalan kısmı ise sökülerek yol kenarlarında istiflendi ve uygun hava koşullarında fabrikaya taşınacak. Tarladaki pancarların da sökülmesiyle kampanyanın aralık ayının ortalarında tamamlanmasını öngörüyoruz."

Fabrikada 2005 yılından bu yana çalışan Ömer Saysal da "Bu fabrika bizim ekmek kapımız, ekmek teknemiz. Fabrika yalnızca işçiler için değil, çiftçiler başta olmak üzere birçok kişi için ekonomik değer taşıyor. Çiftçisinden işçisine kadar herkes için bir ekmek teknesi." dedi.