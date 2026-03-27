Muş\'ta Tarihi Eser Operasyonu

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.
Takip çalışmaları sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 12 sikke ve 13 obje olmak üzere 25 tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliye adli işlem yapıldı.
