Muş\'ta Tatlıcılar Bayram İçin Mesai Yapıyor

Muş'ta tatlıcılar, bayram için verilen siparişlerin yetiştirilmesi için mesai yapıyor.
Talebi karşılayabilmek için imalathanelerde baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve tulumba gibi birçok tatlı bayram için hazırlanıyor.
Vardiyalı sistemle gece gündüz çalışan tatlı ustaları, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini beğeniye sunuyor.
İşletme sahibi Veysel Okşaş, bayram öncesi yoğunluklarının arttığını, ustaların siparişleri yetiştirmek için çaba gösterdiğini söyledi.
Önceki yıllara oranla tatlıya talebin arttığını belirten Okşaş, "Müşterilerin baklavalarını bayrama yetişmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bayramda da müşterilerimizin taleplerini karşılamak için açık olacağız. Tatlıda kaliteli malzemenin kullanılması çok önemli. Kalitesiz ürünlerle yapılan tatlılar sağlığı olumsuz etkiliyor. Herkesin bayramını kutluyorum." diye konuştu.
Müşterilerden Timur Erten, "Bayram tatlısı almaya geldik. Bayram için klasik olan baklavamızı aldık. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun." dedi.
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