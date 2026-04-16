Muş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde, 860 gram sentetik uyuşturucu, 9 parça satışa hazır sentetik kannabinoid, 10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 uyuşturucu hap, 1 gram kokain, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.